Главы МИД и Минобороны Франции примут в Париже российских визави 12 ноября - французский МИД

Встреча министров иностранных дел и обороны Франции и России пройдет 12 ноября в Париже, сообщает во вторник французский МИД.

"На полях международной конференции по Ливии министр иностранных дел и министр обороны Франции примут 12 ноября в Париже российских коллег - министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу", - отмечается в сообщении министерства.

В нем сообщается, что переговоры пройдут "в рамках Совета по сотрудничеству по вопросам безопасности".

По сообщению французского внешнеполитического ведомства, на переговорах речь пойдет о стратегической стабильности и о безопасности в Европе.

"Также встреча позволит обсудить политические и военные аспекты региональных и международных кризисов. В частности, это касается ситуации в Украине, а также в регионе Сахеля и Сахары: по этим темам Франция выразит обеспокоенность действиями России", - подчеркивается в сообщении.

Министры, как ожидается, также обсудят совместные усилия их стран по иранскому ядерному досье, а также - действия в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса.

"Они обменяются оценками по вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке, в Афганистане и в индо-тихоокеанском регионе", - заявляют в МИД Франции.