10 ноября: Какой сегодня праздник

10 ноября в мире празднуют день науки, день молодежи, международный день бухгалтера, в Турции день памяти Ататюрка.

Православная церковь чтит память преподобного Иова, игумена Почаевского и день памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей.

Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи. Это событие произошло на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 года конференции в Лондоне по инициативе Всемирного совета молодежи, созданного во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом.

Всемирный день науки отмечается ежегодно 10 ноября с целью повысить осознание во всем мире пользы науки, а также служит напоминанием международному сообществу о необходимости использования научно-технических достижений в интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации.

Сегодня Международный день бухгалтерии. Его посвятили дню, когда была опубликована книга Луки Пачоли "Все об арифметике, геометрии и пропорциях", в которой можно найти немало информации о бухгалтерском деле. Именно Пачоли считают отцом бухгалтерии. Праздник был создан в 1972 году и назывался День бухгалтерской карьеры, однако через четыре года его сменили на более современное.

Кстати, в Украине тоже есть праздник, называемый днем бухгалтера и аудитора, который отмечают 16 июля. Он был учрежден президентом страны соответствующим указом от 18 июня 2004 года и празднуется на государственном уровне. Дата выбрана в честь годовщины принятия закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности Украины".

Церковные праздники:

Параскева Иконийская считается покровительницей труда вышивальщиц. Существует легенда, что святая родилась в очень богатой и благочестивой семье. Ее родители уважали пятницу, день страданий Господа. Именно поэтому своего ребенка они назвали Параскевой-Пятницей. С именем святой связывают многие традиции и обычаи. Простой народ очень любил Параскеву, потому ее иконы обязательно были в каждом доме.

В этот день:

1913 — На процессе в Киевском окружном суде по обвинению в ритуальном убийстве приказчика кирпичного завода Менделя Бейлиса присяжные вынесли оправдательный приговор.

1926 – В Берлине начал работать Украинский научный институт.

1928 - В Киеве открыт дом-музей Тараса Шевченко.

1989 — Во Львове состоялось учредительное собрание Общества "Надсяння", представляющее украинцев, депортированных с украинских этнических территорий, которые после Второй мировой войны были "переданы" Польше.

1993 — Группой сектантов "Белого братства", возглавляемого Мариной Цвигун (Мария Дэви Христос), и Юрием Кривоноговым (Иоанн Свами), был провозглашен "конец света" и захвачен киевский Софийский собор с целью массового самоуничтожения. Милиция задержала сектантов, что положило конец деятельности "Белого братства" и вызвало ряд самоубийств поклонников секты в Украине и странах СНГ.

1993 - В Украине запрещены все военизированные негосударственные организации.

2004 - Центризбирком Украины объявил окончательные результаты первого тура выборов Президента Украины: Виктор Ющенко набрал 11 125 395 голосов (39,87 %), Виктор Янукович - 10 969 579 голосов (39,32 %).

2004 – Вышла первая серия браузера Firefox 1.0.

2007 – Премьера в Украине серии "Spanish Fry" мультсериала "Футурама".

2009 - запущен первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС (он выдал первый ток в Объединенную энергосистему Украины).

Именины: Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Нестор, Николай, Степан, Терентий, Анна, Неонила, Прасковья, Феврония.