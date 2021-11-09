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12:07 09.11.2021

В Украине ожидаются ночные морозы в ближайшие двое суток

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В Украине ожидаются ночные морозы в ближайшие двое суток

В ближайшие двое суток в Украине похолодает – на территорию страны переместится арктический воздух с севера Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 10 ноября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла. Днем 3-8° тепла, в Закарпатье до 11°.

В Киеве в среду без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 5° мороза, днем 3-5° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 10 ноября в Киеве была зафиксирована в 2010 году и составила 19,6° тепла, самая низкая ночью – 12,2° ниже нуля в 1897 году.

В четверг, 11 ноября, в Украине без осадков, ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в восточной части 5-10° мороза, в Одесской и в Крыму местами 0-2° тепла. Днем 4-9° тепла. В Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны до 12°, в восточной части 0-5° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 6-8° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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