Ночь на польско-белорусской границе была тихой - полиция

Обстановка на польско-белорусской границе в течение ночи оставалась относительно спокойной, информирует во вторник полицейская служба Подляского воеводства, которое расположено на самом востоке страны.

"На границе ночь прошла относительно спокойно, только в полицейский автомобиль бросили камень", - сообщает полиция в твиттере.

Сообщение сопровождается видеороликом, на котором видно мощное заграждение из колючей проволоки на границе и шеренга польских полицейских в полном боевом обмундировании, а также палатки и костры на сопредельной территории.

Из громкоговорителей на английском языке звучат предупреждающие объявления.

На фотографиях и видеозаписях, сделанных ночью, видно, что с польской территории в направлении границы все время работали мощные прожекторы.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к самой границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Эти страны обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.