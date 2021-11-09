События

06:04 09.11.2021

Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

2 мин читать
Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

Шесть американских сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, предусматривающей санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG.

"С тех пор, как администрация (президента США Джо - ИФ) Байдена отказалась ввести обязательные санкции Конгресса в отношении "Северного потока 2 " в начале этого года, Россия сократила транзит газа через Украину и сосредоточила войска и военную технику на украинской границе. (...) До тех пор, пока администрация будет продолжать игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы будем продолжать продвигать законодательство, которое защищает наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам пагубного влияния Кремля", - говорится в заявлении высокопоставленного члена комитета Сената по иностранным делам Джима Риша, опубликованном на сайте комитета.

Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG.

Внесение поправки инициировали сенаторы -республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз.

Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.

Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.

Теги: #сша #санкции #сенаторы #севпоток
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:52 09.11.2021
США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море

США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море

05:10 09.11.2021
США настаивают, чтобы Россия была прозрачной относительно перемещении войск вблизи Украины - Пентагон

США настаивают, чтобы Россия была прозрачной относительно перемещении войск вблизи Украины - Пентагон

02:03 09.11.2021
Госдеп США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию о руководстве хакерской группировки REvil

Госдеп США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию о руководстве хакерской группировки REvil

19:26 08.11.2021
США предъявили обвинения украинцу по делу о кибермошенничестве

США предъявили обвинения украинцу по делу о кибермошенничестве

09:04 08.11.2021
США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов

США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов

07:23 08.11.2021
Украинский вопрос поднимался в ходе визита директора ЦРУ в Москву

Украинский вопрос поднимался в ходе визита директора ЦРУ в Москву

05:47 08.11.2021
Корабль Crew Dragon-2 в понедельник расстыкуется с МКС для последующего приводнения в Атлантике

Корабль Crew Dragon-2 в понедельник расстыкуется с МКС для последующего приводнения в Атлантике

01:10 08.11.2021
Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%

Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%

06:12 07.11.2021
США осуждают покушение на премьера Ирака, это теракт - госдеп

США осуждают покушение на премьера Ирака, это теракт - госдеп

02:18 07.11.2021
Космический корабль Crew Dragon-2 покинет МКС для последующего приводнения в Атлантике

Космический корабль Crew Dragon-2 покинет МКС для последующего приводнения в Атлантике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко передал акции "5 канала" и "Прямого" журналистам, создавшим холдинг "Вільні медіа"

Владелец Kyiv Post заявил о временном закрытии издания и уходе главреда

Бывшему замкомандира подразделения "Беркут" Марченко сообщено о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

Саакашвили перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани, заявляет нардеп Ясько

ПОСЛЕДНЕЕ

9 ноября: Какой сегодня праздник

За две недели полицейские составили более 4 800 протоколов за нарушение карантинных ограничений – глава Нацполиции

В Дании вернут ограничения против COVID-19 в связи с ростом заболеваемости - премьер

Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли - омбудсмен Грузии

Глава ЕК призывает поторопиться с санкциями против Минска

Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

Белорусская оппозиция на фоне ситуации на границе с Польшей в качестве жестких санкций предлагает остановить транзит товаров ЕС через территорию республики

В ОП опровергли информацию о причастности к закрытию Kyiv Post

Зеленский и президент Польши договорились об обмене визитами

Разумков: Законных оснований забрать у меня мандат нардепа нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА