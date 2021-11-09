В Дании вернут ограничения против COVID-19 в связи с ростом заболеваемости - премьер

В Дании восстановят ограничения против коронавируса COVID-19, которые были отменены два месяца назад, заявила в понедельник вечером премьер страны Метте Фредериксен.

По сообщению европейских СМИ, специальная комиссия по COVID-19 рекомендовала правительству вновь классифицировать коронавирус как "опасное для общества заболевание".

"Правительство последует этой рекомендации", - отметила Фредериксен. Такой шаг на практике будет означать возвращение к использованию в стране системы санитарных пропусков.

В конце октября число ежедневных случаев заражения коронавирусом в стране начало расти. За последнюю неделю в Дании было выявлено более 15 тыс. новых случаев.

В воскресенье Фредериксен опубликовала на своей странице в фейсбуке сообщение, где заявила, что правительство следит за ситуацией "с растущими серьезностью и беспокойством" и призвала граждан страны вакцинироваться.

В сентябре этого года Дания стала первым государством ЕС, в котором полностью отменили отграничения, связанные с COVID-19.

За весь период пандемии в Дании было выявлено более 404 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 2,7 тыс. смертей от заболевания. Более 75% населения страны получило обе дозы вакцины.