Белорусская оппозиция на фоне ситуации на границе с Польшей в качестве жестких санкций предлагает остановить транзит товаров ЕС через территорию республики

Оппозиция призывает к жёстким мерам, в частности, к остановке транзита товаров ЕС через Беларусь на фоне ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

"Сложившаяся ситуация требует нестандартных и принципиальных решений и проявления политической воли демократических стран... (Необходимы - ИФ) жесткие санкции, торговое эмбарго и полная остановка транзита товаров между Евросоюзом и Республикой Беларусь", - говорится в заявлении народного антикризисного управления белорусской оппозиции, опубликованном в телеграм-канале руководителя НАУ Павла Латушко в понедельник.

"В первую очередь, мы призываем остановить транзит Польшу, Литву и Латвию, как страны, фактически находящиеся сегодня на линии гибридной атаки, развязанной режимом", - говорится в сообщении.

В понедельник от властей Польши стали поступать данные о крупной группе мигрантов, собравшейся на белорусской территории в непосредственной близости от границы. На кадрах с вертолета, размещенных в твиттере министерства обороны Польши, видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Беларуси против Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено.