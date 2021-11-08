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19:47 08.11.2021

Заключенные шумят и протестуют на территории тюремного комплекса, куда был доставлен Саакашвили - СМИ

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Заключенные шумят и протестуют на территории тюремного комплекса, куда был доставлен Саакашвили - СМИ

На территории тюремного комплекса в Тбилиси, куда в понедельник был доставлен в тюремную больницу №18 экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, заключенные устроили сильный шум, сообщают грузинские СМИ.

По данным СМИ, со стороны прилегающих к лечебному учреждению тюремных корпусов из окон слышна нецензурная брань в адрес Саакашвили, заключенные также выражают протест включением-выключением в камерах света.

СМИ отмечают, что на прилегающей к тюремной больнице территории мобилизована полиция, включая спецназ МВД, а также во дворе установлен водомет и прибыло несколько пожарно-спасательных автомобилей.

Сообщается, что в медучреждение доставлена медицинская техника, включая, предположительно, аппарат компьютерной томографии.

Между тем, глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в свою очередь сообщил об оскорблениях со стороны Саакашвили в адрес сотрудников тюремной больницы.

"Когда Михеил Саакашвили был переведен в новое учреждение, в учреждение №18, он, к сожалению, нанес как физические, так и словесные оскорбления нашим сотрудникам", - сказал министр в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

"Мы никому не позволим оскорблять этих сотрудников. Конечно же, будет соответствующее правовое реагирование с нашей стороны. Мы изучаем этот вопрос", - отметил он.

Глава Минюста также заявил, что его ведомство заинтересовано в том, чтобы здоровье Саакашвили было в очень хорошем состоянии.

Теги: #действия #саакашвили #заключенные
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