События

18:19 08.11.2021

На границе с Беларусью срочно формируются два пехотных батальона польских резервистов

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Резервисты двух батальонов пехоты на востоке Польши срочно вызваны на места службы, сообщается в твиттере польских Сил территориальной обороны (резервисты).

"Вниманию работодателей! С 15:00 ввиду ситуации на границе солдаты территориальной обороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Хайнувка) из Первой Подляшской бригады Сил территориальной самообороны срочно вызваны на места расположения их подразделений", - говорится в сообщении.

Ранее в твиттере этой оборонной структуры была опубликована карта, на которой указано, что резервистам из Варминско-Мазурского, Подляшского и Люблинского воеводств на востоке страны, нужно быть готовыми к действиям в течение шести часов. Резервистам из Мазовецкого воеводства, расположенного чуть дальше от восточной границы Польши, объявлена готовность в 12 часов.

Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, когда большая группа мигрантов стала концентрироваться на территории Белоруссии на самой границе с Польшей.

На кадрах с вертолета, размещенных в твиттере министерства обороны Польши, видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Белоруссии в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли, по меньшей мере, одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать эти районы запрещено.

Теги: #польша #граница #резервисты
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