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17:51 08.11.2021

Глава МИД Литвы призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ухудшения ситуации на границе ЕС

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Глава МИД Литвы призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ухудшения ситуации на границе ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис из-за ухудшения ситуации на границе Европейского союза и Беларуси призывает ЕС ужесточить санкции и включить в список санкционных объектов белорусские аэропорты.

"Европа больше не может медлить. Нагнетание события на польской границе является лишь еще одним доказательством того, что белорусский режим уже переходит к активным наступательным и провоцирующим действиям. Европе следует незамедлительно реагировать, ужесточая санкции - в отношении аэропортов Беларуси должны быть введены санкции", - сказал Ландсбергис.

"Все авиалинии мира должны понять, что, летая в Беларусь, они сотрудничают с преступным режимом", - заявил министр, добавив, что "белорусский режим" продолжает использовать аэропорты для организации нелегальной миграции.

Как сообщил в понедельник МИД, глава литовской дипломатии обсудил этот вопрос с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В понедельник от властей Польши стали поступать данные о крупной группе мигрантов, собравшейся на белорусской территории в непосредственной близости от границы. На кадрах с вертолета, размещенных в твиттере министерства обороны Польши видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы".

Со своей стороны, в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что ситуация на белорусско-польской границе перед заграждениями находятся более 2 тыс. мигрантов, и что "в ответ на неоправданное применение специальных средств (польскими пограничниками) часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения". По данным госагентства БелТА, число скопившихся около польской границы мигрантов приближается к 3 тысячам.

Теги: #граница #литва #мид
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