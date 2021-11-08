Группа компаний DIM назначила новым гендиректором экс-СЕО Smart Urban Solutions

Новым генеральным директором группы компаний DIM (Киев) назначен экс-СЕО девелоперской компании Smart Urban Solutions Алексей Ревин, сообщила пресс-служба группы агентству "Интерфакс-Украина".

"Приветствую Алексея в нашей мощной команде и уверен, что его бесценный опыт и глубокие знания менеджмента помогут нам достичь поставленных планов и реализовать еще больше качественных и амбициозных проектов", – прокомментировал назначение основатель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

По данным DIM, Ревин ранее занимал должность генерального директора в компании Smart Urban Solutions, директора по развитию в City Capital Group, директора по расширению в Украине французской Leroy Merlin.

"Мои главные задачи как генерального директора – увеличение доли группы на рынке, повышение уровня лояльности клиентов, увеличение прибыли, привлечение сотрудников к улучшению бизнес-процессов. Также мы продолжим работать над главным активом группы компаний DIM – репутацией", – сообщил он.

Основанная в 2014 году группа компаний DIM состоит из шести компаний, которые охватывают все стадии строительства.

На данный момент компания ввела в эксплуатацию 10 домов в шести ЖК в Киеве. На стадии строительства находятся семь жилых комплексов категории "комфорт+" и бизнес-класса: "Новый Автограф", "Метрополис", А136 Highlight Tower, Park Lake City, Lucky Land и др.