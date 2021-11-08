В Харькове предотвращена утечка секретных документов иностранным спецслужбам, двое подозреваемых взяты под стражу

Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры задержали гражданина одной из стран Восточной Азии и его пособника во время сбора и получения документов с секретными сведениями для иностранных спецслужб.

"Выходец из Восточной Азии, находясь в Украине, за денежное вознаграждение решил склонить украинца к конфиденциальному сотрудничеству. Для этого иностранец предложил гражданину Украины собирать сведения, составляющие государственную тайну в сфере научно-технических разработок Украины с целью их передачи представителям иностранного государства", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Правоохранители также установили, что иностранец устанавливал личные контакты с представителями харьковских вузов для зачисления иностранных студентов.

Иностранец уведомлен о подозрении в шпионаже (ч.1 ст.114 УК Украины), ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 20 млн грн

Гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины) и также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 1 млн грн.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли средства связи, компьютерную технику, флеш-накопители, документы и другие материалы, которые будут исследованы на предмет дополнительных доказательств и обстоятельств противоправной деятельности.