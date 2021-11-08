Профильный комитет Рады заслушает ГУР Минобороны о ситуации на границе с РФ

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании в понедельник заслушает представителей Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны о ситуации на границе Украины с Российской Федерацией, сообщила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая.

"Сегодня ГУР МОУ доложит на заседании комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о ситуации на границах с РФ", - написала Безуглая в понедельник в Фейсбуке.

Она также сообщила, что новый министр обороны Алексей Резников примет участие в заседании комитета.

"Уже сегодня работаем в комитете с новым министром обороны Украины А.Резниковым по выполнению государственного оборонного заказа", - рассказала заместитель главы комитета.