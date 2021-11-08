Лидер талибов назначил губернаторов половины провинций Афганистана

Лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада впервые после захвата движением 15 августа столицы Афганистана провел назначения глав 17 из 34 провинций страны.

Как сообщил в воскресенье вечером заместитель официального представителя движения Билал Карими, указом лидера талибов назначены губернаторы в провинциях Бадахшан, Пактия, Кабул, Кундуз, Баглан, Логар, Пактика, Бамиан, Урузган, Фарах, Сари-Пул, Джаузджан, Фарьяб, Майдан Вардак, Забул, Нимроз, Газни.

В сообщении Карими в Твиттере отмечается, что указами в некоторых провинциях назначены также заместители губернаторов и начальники полиции.

7 сентября талибы обнародовали состав своего правительства из 33 человек, в который вошли исключительно представители движения "Талибан". Главой кабинета талибов назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - мавлави Абдул Салам Ханафи.