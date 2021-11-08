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05:47 08.11.2021

Корабль Crew Dragon-2 в понедельник расстыкуется с МКС для последующего приводнения в Атлантике

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Пилотируемый космический корабль многоразового использования Crew Dragon-2 американской компании SpaceX в понедельник должен расстыковаться с Международной космической станцией (МКС) и примерно через 8,5-часового автономного полета приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды, сообщает NASA.

Из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения расстыковка Crew Dragon-2 с МКС, планировавшаяся еще в воскресенье, была перенесена на сутки.

"В связи с погодными условиями экипаж Crew Dragon-2 отбудет 8 ноября в 14:05 по времени Восточного побережья США. Приводнение планируется 8 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. К моменту завершения миссии они проведут на орбите в общей сложности 200 дней. На Землю астронавты привезут результаты проведенных на станции научных исследований весом около 240,5 кг.

Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами покинет Международную космическую станцию (МКС), не дожидаясь прибытия экипажа корабля Crew Dragon-3.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 планируется не ранее 10 ноября в 21:30 по времени Восточного побережья США. Он будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Стыковка с МКС предполагается 11 ноября в 19:10 по времени Восточного побережья США.

В состав экипажа входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт ESA немец Маттиас Маурер.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Первоначально запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 Crew Dragon-3 к МКС планировалось осуществить еще 30 октября, однако он переносился в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из-за мощного шторма над северо-востоком Соединенных Штатов возникли сильные ветры и большие волны в Атлантическом океане вдоль траектории полета Crew Dragon. Это создало проблемы не только для проведения старта и приводнения спускаемой капсулы в случае аварийного запуска, но и для посадки первой многоразовой ступени носителя Falcon 9 SpaceX на плавучую платформу в Атлантике.

Еще один перенос был вызван, как сообщило NASA, "небольшими медицинскими проблемами, не связанными с коронавирусной инфекцией, у одного из членов экипажа".

Crew Dragon является американским многоразовым пилотируемым космическим кораблем нового поколения, разработанным компанией SpaceX. Он может доставлять на борт МКС до семи человек экипажа.

Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года. В сентябре на МКС в рамках туристической миссии Inspiration4 побывал корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами-любителями.

 

Теги: #мкс #сша #корабль #расстыковка
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