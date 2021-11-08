В Минтрансе Беларуси считают обвинения авиакомпании "Белавиа" в организации перевозок мигрантов несостоятельными

В белорусском Минтрансе прокомментировали обвинения "Белавиа" в организации перевозок мигрантов.

"Тема самой посадки самолета Ryanair уже начала уходить на второй план и уже перестала оправдывать те санкции, которые введены в отношении Беларуси. Поэтому возникла тема обвинить "Белавиа" в организации миграционных потоков. Мы несколько раз отмечали, что "Белавиа" никогда не выполняла полеты по тем направлениям, в которых нас обвиняют. Просто выдумывается какая-то дичь, другого слова даже подобрать не могу", - заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Нас обвиняют, что мы увеличили количество рейсов в Турцию. Давайте это рассмотрим, почему это произошло. Когда вы лязгнули этим железным занавесом, люди полетели через Турцию, чтобы добраться как-то в эту Европу. У нас все четко расписано, кто на этих бортах летает. Приезжайте, посмотрите, мы вам готовы предоставить всю информацию", - сказал Сикорский.

"Второй момент. Как авиакомпания может отличить мигранта от не мигранта. Человек покупает билет, на основании чего мы можем ему запретить перелет? Ведь мы тогда обратились к нашим европейским партнерам: опубликуйте перечень стран, наций, национальностей, вероисповеданий - по любому признаку. Скажите, эти люди не могут пользоваться воздушным транспортом", - заявил глава департамента по авиации.