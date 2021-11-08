Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Эфиопию

Министерство иностранных дел (МИД) дало украинцам рекомендации в отношении обострения вооруженного конфликта на территории Эфиопии, а также призвали граждан не ехать в эту страну, а тем, кто уже там, рекомендуют соблюдать осторожность, сообщила пресс-служба МИД.

"В связи с обострением ситуации безопасности и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну", - говорится в сообщении.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства также рекомендуют тем, кто уже находится в Эфиопии избегать посещения северо-западных провинций страны, ограничить передвижение между населенными пунктами, зарегистрироваться в электронной системе "Друг", отслеживать сообщения о развитии ситуации, рассматривать возможность сокращения срока своего пребывания в стране.

Также в случае попадания в чрезвычайную ситуацию министерство рекомендует обращаться к украинским дипломатам в посольстве в Эфиопии - +251 (967) 41-90-01 и emb_et@mfa.gov.ua, а также на круглосуточную горячую линию МИД - 38 044 238-16-57 и cons_or@mfa.gov.ua.