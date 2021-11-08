Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена продолжает снижаться, свидетельствуют данные опроса, опубликованные The Hill.

Опрос был проведен USA Today и Университетом Саффолка в период с 3 по 5 ноября. Согласно ему, рейтинг одобрения Байдена упал до 38%, в то время как ранее он находился на уровне 40%.

Опрос показал, что 46% опрошенных считают, что Байден справляется с работой на посту президента хуже, чем ожидалось.

Кроме того, 64% респондентов, из них 28% демократов, заявили, что не хотят, чтобы Байден выдвигал свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.

Отмечается, что рейтинг одобрения президента США снижается уже несколько недель.

Так, если в опросе, проведенном в сентябре рейтинг одобрения Байдена достигал 48%, то в конце октября он был уже 43%.

Новый опрос USA Today - Университета Саффолка проводился среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей по стационарным и мобильным телефонам. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.