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17:56 07.11.2021

Один украинский военный погиб в воскресенье на Донбассе, двое ранены

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Один украинский военный погиб в воскресенье на Донбассе, двое ранены

Украинский военнослужащий погиб в воскресенье вследствие нарушения режима прекращения огня российскими наемниками на востоке Украины в воскресенье по состоянию на 17:00, еще двое получили ранения и были госпитализированы, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Военным оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным штаба, с начала суток российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня, два из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В ходе обстрелов противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также минометов калибра 120 мм.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное боевики задействовали беспилотники и сбросили выстрелы ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 11:00 со стороны российских наемников нарушения режима огня еще не фиксировались, о жертвах не сообщалось. Позже на странице Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТГК) для урегулирования ситуации на востоке Украины появилось сообщение, что российские наемники в воскресенье сбросили боеприпасы ВОГ-17 на позиции ВСУ к востоку от Мариуполя Донецкой области.

"В последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины. А именно: вчера на направлении н.п. Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ; сегодня на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово использовали еще два. Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня совершили их сброс на позиции ВС Украины", - говорилось в сообщении.

О потерях в результате сброса боеприпасов с БПЛА противника в воскресенье не сообщалось.

Теги: #ранения #гибель #оос
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