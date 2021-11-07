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10:31 07.11.2021

Зеленский поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником

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Зеленский поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником.

"В этот день отмечаем людей, избравших для себя делом жизни нелегкую гуманистическую миссию – постоянную, многогранную и всестороннюю поддержку и защиту всех, кто больше всего нуждается в этом в нашем обществе. Вы ежедневно заботитесь о ветеранах, лицах с инвалидностью, детях-сиротах, безработных, поддерживаете малообеспеченные и многодетные семьи, помогаете им преодолеть жизненные трудности, поверить в себя и свои возможности, найти выход из самых сложных ситуаций", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства.

Президент отметил, что новые вызовы, стоящие перед миром и Украиной, требуют содержательных организационных преобразований в социальной сфере. Зеленский также выразил убеждение, что благодаря профессиональному и упорному труду работников социальной сферы система социальной поддержки будет модернизирована и развита в соответствии с мировыми стандартами и вызовами настоящего, социальные услуги и поддержка станут доступными всем, кто нуждается в них.

Глава государства пожелал работникам социальной сферы крепкого здоровья, благополучия, и последующих свершений во имя Украины.

Теги: #соцсфера #праздник #поздравление
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