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09:53 07.11.2021

Три человека погибли в ДТП на автодороге "Киев-Знаменка"

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Три человека погибли в ДТП на автодороге "Киев-Знаменка"

В результате аварии на автодороге "Киев-Знаменка" погибло три человека, сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области утром в воскресенье.

"Авария произошла у села Сытники Черкасского района. Предварительно выяснено, что 6 ноября, около 18:30, водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил столкновение на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF. После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет и грузовик загорелся", - указано в сообщении.

В результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, житель Обуховского района Киевской области, а также пассажир и водитель ВАЗ из Черкасской области.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Теги: #дтп_жертвы
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