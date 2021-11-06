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07:28 06.11.2021

Вследствие ДТП в Николаевской области погибло три человека, еще четверо госпитализировано

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Вследствие ДТП в Николаевской области погибло три человека, еще четверо госпитализировано

В результате аварии на автодороге "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" (Николаевская обл.) погибло три человека (из них два ребенка), еще четверо госпитализировано (из них три ребенка).

"6 ноября в 01:48 на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" вблизи с. Шевченкове Витовского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 3 человека, из них 2 ребенка (2016 и 2018 г.р.) и травмированы 4 человека, из них 3 ребенка (2014, 2015 и 2020 г.р.), которых с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", - сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром в субботу.

Для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекалось 11 человек и 3 ед. техники.

Как сообщает местный отдел Нацполиции, столкновение произошло между автомобилями Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате ВАЗ опрокинулся и влетел в кювет. В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и двое детей в возрасте 5-ти и 3-х лет погибли сразу на месте, 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения разного степени тяжести и были госпитализированы.

37-летний вождь Chevrolet существенно не травмирован.

По указанному факту полицейские возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Теги: #жертвы #дтп #николаевская_область
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