В Украине будут тщательно изучать все случаи тяжёлого течения COVID-19 у вакцинированных - Ляшко
В Украине будут тщательно изучать все случаи тяжёлого течения COVID-19 у вакцинированных людей, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Будет проверяться каждый случай тяжёлого течения у вакцинированных," - сказал он журналистам в пятницу вечером.
Ляшко отметил, что в ходе таких проверок будут выявляться случаи покупки поддельных сертификатов вакцинации.
"Как правило, если человек тяжело переносит ковид, он очень часто признается, что у него фальшивый сертификат о вакцинации", - сказал он.
Ляшко также призвал граждан сообщать о случаях продажи фальшивых сертификатов.
Он также сообщил, что в каждой области Украины откроются центры, в которых можно будет внести информацию о вакцинации от COVID-19, сделанной за рубежом.