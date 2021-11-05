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21:21 05.11.2021

В Украине будут тщательно изучать все случаи тяжёлого течения COVID-19 у вакцинированных - Ляшко

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В Украине будут тщательно изучать все случаи тяжёлого течения COVID-19 у вакцинированных - Ляшко

В Украине будут тщательно изучать все случаи тяжёлого течения COVID-19 у вакцинированных людей, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Будет проверяться каждый случай тяжёлого течения у вакцинированных," - сказал он журналистам в пятницу вечером.

Ляшко отметил, что в ходе таких проверок будут выявляться случаи покупки поддельных сертификатов вакцинации.

"Как правило, если человек тяжело переносит ковид, он очень часто признается, что у него фальшивый сертификат о вакцинации", - сказал он.

Ляшко также призвал граждан сообщать о  случаях продажи фальшивых сертификатов.

Он также сообщил, что в каждой области Украины откроются центры, в которых можно будет внести информацию о вакцинации от COVID-19,  сделанной за рубежом.

Теги: #ковид #вакцинированные
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