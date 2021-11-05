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21:18 05.11.2021

Зеленский обсудил с Генсеком Совета Европы защиту прав человека во временно оккупированном Крыму и Донбассе

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Зеленский обсудил с Генсеком Совета Европы защиту прав человека во временно оккупированном Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич вопросы защиты прав человека во временно оккупированном Крыму и Донбассе, сообщила пресс-служба главы государства.

"Уверен, что деятельность вашей организации в этом исключительно важном для нас направлении будет только усиливаться", – подчеркнул президент Украины.

Глава государства отметил активизацию взаимодействия Украины в рамках Совета Европы и отметил, что это уже второй визит Марии Пейчинович-Бурич в Украину в текущем году.

"Хочу выразить вам и вашим коллегам благодарность за большое внимание Украине, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказал Владимир Зеленский.

Президент также отметил важность представления Совета Европы на состоявшемся 23 августа учредительном саммите Крымской платформы.

"Мы были рады приветствовать вас в Киеве и рассчитываем на дальнейшее активное вовлечение экспертов Совета Европы в работу этого международного механизма деоккупации Крымского полуострова", – отметил глава государства.

Были также отдельно обсуждены практические модальности привлечения Генерального секретаря Совета Европы к мониторингу ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины.

Президент акцентировал внимание на том, что украинская сторона ожидает первого доклада Марии Пейчинович-Бурич относительно ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и готова к сотрудничеству в этом важном направлении.

"Убежден, что ваш визит на административную границу с Автономной Республикой Крым позволил глубже понять важность этого вопроса и поможет при подготовке доклада", – отметил Зеленский.

Владимир Зеленский отдельно призвал генерального секретаря содействовать привлечению всех механизмов этой международной организации для освобождения украинцев, которые Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Украины и РФ.

Как сообщается, Зеленский и Мария Пейчинович-Бурич затронули вопросы практической поддержки со стороны Секретариата Совета Европы европейской интеграции Украины, в частности, в сферах защиты прав человека, обеспечения верховенства права и развития демократических институтов, высоко оценив это взаимодействие.

В этой связи президент проинформировал Генсека о подписании принятого Верховной Радой антиолигархического закона. Как было договорено между Владимиром Зеленским и главой Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, текст закона в редакции, подписанный президентом, будет предоставлен комиссии для рассмотрения и подготовки заключения.

Теги: #совет_европы #права_человека
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