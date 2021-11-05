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21:07 05.11.2021

На новогодние каникулы украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных - Ляшко

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На новогодние каникулы украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных - Ляшко

На новогодние каникулы украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от ковид туристов, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На Новый год горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от ковид туристов. Канатные дроги и подъемники тоже будут работать только для вакцинированных", - сказал он.

Ляшко сообщил, что Минздрав разрабатывает систему, которая предусматривает, что на зимние каникулы туристам не нужно будет все время показывать сертификаты о вакцинации, возможно, будет разработана модель, при которой туристам при поселении в отель будут выдавать браслет, в который в цифровом виде будет "зашита" информация о вакцинации.

Он также сообщил, что сейчас в Украине эпидситуация "стабилизировалась на высоком уровне".

 

Теги: #курорты #вакцинация
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