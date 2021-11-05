Бывший главврач запорожской больницы, где в пожаре погибли люди, уведомлен о подозрении, полиция пытается его найти

В рамках расследования пожара в запорожской инфекционной больнице следствие уведомило о подозрении бывшего главного врача коммунального некоммерческого предприятия "Областная инфекционная клиническая больница" Запорожского облсовета.

"Как и первому фигуранту уголовного производства - заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом - бывшему главному врачу инкриминируют нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей. В настоящее время полиция устанавливает местонахождение последнего", - сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области в субботу.

Как сообщалось, в ночь на 4 февраля 2021 года возникло возгорание в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы. В пожаре погибли четыре человека, в том числе медицинский работник. Еще двое пациентов получили ожоги и отравление продуктами горения.

Правоохранители уведомили 4 февраля о подозрении заведующего хозяйственно-обслуживающим персоналом больницы в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей) и ч. 2 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло за собой гибель людей).

Бывшему главврачу инфекционной облбольницы сообщено о подозрении по тем же статьям - ч. 2 ст. 270 и ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса.

"В настоящее время подозреваемый уклоняется от следствия, в связи с чем полиция принимает меры по его розыску", - отмечается в сообщении.