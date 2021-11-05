На Прикарпатье ищут заблудившегося в горах 12-летнего мальчика

В горах Ивано-Франковской области потерялся 12-летний ребенок, который приехал на отдых с семьей из Мариуполя, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"5 ноября в 15:30 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что во время схода с горы Хомяк, вблизи села Татаров Ворохтянской территориальной громады, отстал от родителей 12-летний мальчик, который с семьей приехал на отдых в село Микуличин из Мариуполя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 10:00 семья вышла на гору Хомяк по "красному маршруту" со стороны КПП урочища "Женец", около 14:00 мальчик побежал вперед и отбился от своих родителей.

"В 16:05 для проведения поисково-спасательных работ были привлечены спасатели поисково-спасательных отделений пгт Ворохта и Яремче. В 16:30 спасатели встретились с родителями заблудившегося мальчика", - добавили в ведомстве.

В 16:55 мальчик дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова, и сообщил, что слева от него протекает поток, а также сбросил координаты. В этом направлении уже двигалась поисково-спасательная группа.

Кроме того, объявлен сбор для поисково-спасательного отделения Ивано-Франковск и Верховина.