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14:25 05.11.2021

В харьковский экопарк передали волков, которых зооконтрабандисты пытались вывезти в Непал

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В харьковский экопарк передали волков, которых зооконтрабандисты пытались вывезти в Непал

В "Фельдман Экопарк" (Харьковская область) привезли на временное содержание трех волков, которых накануне таможенники изъяли у зооконтрабандистов в аэропорту "Борисполь".

Как сообщает пресс-служба экопарка, сейчас животные помещены на карантин.

"Это три взрослых особи обыкновенного серого волка. Мы поместили их во временный вольер, напоили и накормили. Ведут себя звери спокойно, особо не стрессуют, приходят в себя после переезда. Как только немного адаптируются, возьмем анализы на предмет заболеваний и паразитов", - цитирует пресс-служба главного ветеринарного врача Фельдман Экопарка Андрея Москового.

По словам директора "Фельдман Экопарка" Виталия Ильченко, здесь животные будут до весны.

"У нас они на передержке до весны. Затем будет суд, если "владелец" не объявится и будет принято соответствующее решение, то возьмем заботу о серых на себя. Мы или найдем для них возможность жить в условиях, максимально приближенных к природным, в одном из реабилитационных центров на Западной Украине, или создадим такие условия для них в нашем мультикомплексе", - сказал Ильченко.

Волки были переданы на в "Фельдман Экопарк" в соответствии с подписанным в прошлом году меморандуме о сотрудничестве с Государственной таможенной службой Украины. Документ, в частности, предусматривает передачу в "Фельдман Экопарк" на временное содержание животных, которые изымаются в процессе производства по делам о нарушении таможенных правил.

Как сообщалось, 4 ноября в аэропорту "Борисполь" таможенники обнаружили и изъяли трех волков, которых под видом лаек пытались вывезти в Непал.

Теги: #зоопарк #харьков #волки
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