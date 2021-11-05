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09:57 05.11.2021

В Украине планируют расселить места компактного поселения переселенцев – замминистра реинтеграции Драганчук

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В Украине планируют расселить места компактного поселения переселенцев – замминистра реинтеграции Драганчук

В Украине в 2022 году планируют начать процесс расселения мест компактного поселения внутренне перемещенных лиц, сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук

"Планируем (отказаться от мест компактного поселения - ИФ), что это стратегическая задача. Всего в Украине 150 таких мест, где проживают 6 тыс. 120 человек. Сейчас места компактного проживания – это либо объекты, которые нам в 2014 году стихийно предоставляли немцы, либо санатории, абсолютно не приспособленные к зимнему пребыванию. Для того чтобы обеспечить этих людей жильем необходимо выделить не менее 2 млрд грн", - сказала Драганчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, к концу 2021 года будет отобрано несколько пилотных проектов, с которыми начнется разработка плана расселения мест компактного поселения.

"Скорее всего, это будет Кривой Рог, Одесса, и, возможно, третий – Киев. Далее на примере расселения этих трех мест мы сможем понять, как поступать по всем остальным… Надеюсь, что со второго квартала 2022 года начнем расселение в пилотных проектах", - добавила замминистра.

В то же время, Драганчук отметила, что просто расселение не решит всех проблем переселенцев, которые находятся в местах компактного поселения.

"Те граждане, которые сегодня находятся в местах компактного проживания, имеют значительно больше проблем, чем просто жилые. Здесь и трудоустройство, и образование, потому что в них часто проживают пожилые люди, дети, не посещающие школы", - подчеркнула она.

Что касается общих цифр по обеспечению внутренне перемещенных лиц жильем, то в 2021 году временным жильем будет обеспечено 325 семей, то есть ориентировочно 800 переселенцев, а по программе льготного ипотечного кредитования KfW - 340 семей, что ориентировочно 900 человек.

"В следующем году по этим программам будет сопоставимое число. Кроме того, есть предварительные договоренности, что программа льготного ипотечного кредитования будет со временем увеличиваться. Пока нужно продемонстрировать заинтересованность наших перемещенных лиц в этой программе", - заявляет замминистра.

Кроме того, по ее словам, в ближайшем будущем будут реализованы еще несколько жилищных программ. В частности, подписано соглашение между правительствами Украины и Турции о строительстве жилья для крымских татар, а также готовится проект с Международной организацией миграции по строительству в ближайшие годы жилья в Северодонецке и Краматорске.

Как сообщалось, 28 октября Кабинет министров Украины одобрил Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и план внедрения среднесрочных решений по внутреннему перемещению на период на период до 2024 года. Среди прочего Стратегия предусматривает поэтапное расселение переселенцев из мест компактного поселения.

Теги: #драганчук #переселенцы #минреинтеграции
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