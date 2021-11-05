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09:25 05.11.2021

Отношение к переселенцам изменилось в лучшую сторону с 2014 года - замминистра реинтеграции Драганчук

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Отношение к переселенцам изменилось в лучшую сторону с 2014 года - замминистра реинтеграции Драганчук

Отношение к внутренне перемещенным лицам изменилось в лучшую сторону с 2014 года, считает заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук.

"Мне кажется, что оно изменилось к лучшему в силу того, что большинство переселенцев, приезжавших в 2014 году с мнением о том, что это будет продолжаться недолго и они вернутся, поняли, что это не так. Большинство из них уже интегрировались или интегрируются в принимающие громады с осознанием, что они будут дальше продолжать здесь жить. То есть тотальная сплошная боль и требование защиты абсолютно объективных потребностей закончились и большинство людей смогли интегрироваться, а громады уже почувствовали насколько эти люди достойные и сознательные украинцы", - сказала Драганчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, она отметила, что предвзятое отношение к переселенцам еще есть. Оно началось в 2014 году из-за одиночных негативных ситуаций.

"Нужно было прилагать больше усилий, чтобы рассказать обо всех других ответственных "донецких". В те громады, куда переместились наши университеты, ведомства и учреждения с оккупированных территорий, туда переехали наши врачи, преподаватели, полицейские, к которым по определению не могло быть предвзятого отношения, потому что они помогали своей деятельностью громадам", - считает замминистра.

Что касается дискриминации по отношению к переселенцам со стороны государства, то одной из главных проблем, по мнению Драганчук, является привязка всех административных и других услуг государства к справке о перемещении.

"Также есть абсолютное ограничение по банковским услугам, согласно которому перемещенные лица должны получать все социальные и пенсионные выплаты исключительно в "Ощадбанке". Для меня это основные дискриминационные моменты, которые мы знаем, как решать, и внесли их в нашу Стратегию реинтеграции внутренне перемещенных лиц", - добавила замминистра.

Как сообщалось, 28 октября Кабинет министров Украины одобрил Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и план внедрения среднесрочных решений по внутреннему перемещению на период на период до 2024 года.

Теги: #драганчук #переселенцы #минреинтеграции
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