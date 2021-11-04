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20:39 04.11.2021

Госдеп нацелен подписать новую хартию партнерства с Украиной, "отражающую новые реалии"

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Госдеп нацелен подписать новую хартию партнерства с Украиной, "отражающую новые реалии"

Администрация США считает нужным позже в ноябре подписать новую хартию стратегического партнерства с Украиной, чтобы отразить в ней современные реалии, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Нам нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах 21 века", - сказал он на брифинге.

Прайс напомнил, что 10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Именно тогда стороны планируют подписать новую хартию.

Теги: #сша #хартия #украина
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