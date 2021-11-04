"Укрзализныця" открыла реконструированный участок Черноморская-Береговая

АО "Укрзализныця" (УЗ) открыло реконструированный и электрифицированный 6,8 км участок (между пост 5 км - разъезд 12 км) Черноморская-Береговая в Одесской области, по нему пропустили первый грузовой поезд.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, событие прошло при участии министра инфраструктуры Александра Кубракова, главы Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого, главы правления УЗ Александра Камышина и директора регионального филиала "Одесская железная дорога" Сергея Никулина.

В сообщении отмечается, что реконструкция данного участка Черноморская - Береговая по устройству второго главного ж/д пути предусматривала капитальный ремонт переезда 5 км с укладкой железобетонного настила, реконструкцию устройств сигнализации и связи, устройство и электрифицирование контактной сети нового пути.

Ожидается, что это позволит увеличить объемы транспортировки грузов в порты.

"Благодаря "Большому строительству" на УЗ нам удалось завершить шестилетнюю дискуссию за 60 дней. За это короткое время железнодорожники уложили и электрифицировали второй путь. Уже больше 10 лет на УЗ подобные проекты не воплощались", - цитируется министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам Александра Камышина, все работы по строительству с электрификацией и реконструкцией железнодорожники выполнили собственными силами.

Глава компании отметил, что благодаря обустройству второго главного пути пропускная способность перегона увеличится с 55 до 60 пар поездов в сутки, при этом "Укрзализныця" значительно уменьшит эксплуатационные расходы при перевозке грузов.

Он также добавил, что учитывая важность направления, обеспечивающего перевозку для трех крупнейших стивидорных компаний порта: ГП МТП "Южный", ООО "Трансинвестсервис" и АО "Одесский припортовый завод", в дальнейшем рассматривается возможность достройки второго главного пути на участке пост 24 км - пост 30 км - станция Береговая/станция Химическая. После чего пропускная способность участка Черноморская – Береговая – Химическая составит уже 150 пар поездов в сутки.

По данным УЗ, общая сметная стоимость реализованного проекта составляет 460,6 млн грн (с НДС).