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17:50 04.11.2021

Зеленский представил Резникова коллективу Минобороны и Генштаба

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Зеленский представил Резникова коллективу Минобороны и Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил новоназначенного министра обороны Алексея Резникова.

Как сообщает Офис президента Украины, торжественное представление состоялось в здании Минобороны в Киеве.

Президент подчеркнул, что Резников зарекомендовал себя как профессионал в должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Он показал результат - и открытые КПВВ, и большая, сложная работа в Трехсторонней контактной группе, и подготовка к нашей Нормандской встрече", - сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский выразил убеждение, что в должности министра обороны Резников достигнет еще более значительных результатов.

"Я бы очень хотел, чтобы Алексей Резников показал важные изменения в Вооруженных силах, которых ждут не только армия, но и семьи наших уважаемых военных. В частности, это реформирование условий жизни и условий работы нашей армии", – отметил глава государства.

Также президент поблагодарил за работу предыдущего министра обороны Украины Андрея Тарана.

"Андрей Васильевич Таран – профессиональный человек, благодаря которому мы запустили несколько очень важных оборонных программ нашей армии. Это и ракетная программа, и начало программы восстановления украинского флота", – сказал Зеленский.

В свою очередь Резников поблагодарил Президента за поддержку и отметил, что в условиях российской агрессии Министерство обороны будет делать все необходимое для усиления обороноспособности и защиты Украины.

Ранее в четверг Верховная Рада поддержала кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны Украины.

За предложенную президентом кандидатуру Резникова проголосовали 273 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Алексей Резников (1966 года рождения) – в 2008—2014 годах депутат Киевского городского совета VI созыва. Избирался от Блока Николая Катеринчука. С июня 2014 года — депутат Киевского городского совета VII созыва.

19 июня 2014 избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета. С апреля 2016 — заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

Занимает пост первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу Украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.

С 4 марта 2020 года – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с 19 марта – член СНБО.

1 ноября 2021 года Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьера. Позже он заявил что, вероятно, не будет продолжать работу в ТКГ.

Теги: #коллектив #резников
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