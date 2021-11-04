Центр по контролю и профилактике заболеваний в США призывает к ускорению темпов вакцинации от COVID-19 в Украине

Офис Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) в Украине призывает к ускорению темпов вакцинации от Covid-19, сообщил старший советник программы иммунизации в украинском офисе CDC Умид Шарапов.

"В Украине наблюдается резкое повышение заболеваемости Covid-19, ежедневно около 6 тыс. людей госпитализируются с Covid, 93% из них - не вакцинированы. Это эпидемия среди не вакцинированных людей. Ежедневно от 500 до 700 людей умирают от Covid-19, например, 2 ноября более 700 людей умерло от Covid. Поэтому мы посчитали необходимым изложить нашу позицию от имени Офиса Центра по контролю и профилактике заболеваний в Украине и американского посольства и выступить с поддержкой программы вакцинации и за ускорение темпов вакцинации", - сказал Шарапов на брифинге в Киеве в четверг.

Он подчеркнул, что очень важно и нужно вакцинироваться от Covid-19 как можно скорее.

"Надо продолжать использовать и другие методы защиты, которые утверждены Минздравом. Это ношение масок, мытье рук, держание физической дистанции. И самое главное, мы хотели бы всех призвать: пожалуйста, вакцинируйтесь сами и помогите своим близким вакцинироваться от Covid-19, особенно это касается пожилых людей", - добавил Шарапов.

Он отметил, что было опубликовано уже много научных исследований, которые показывают, что вакцинация работает, и это предупреждает тяжелое течение Covid-19 и смертность от него.

"Вакцинация в Украине дает наибольший шанс Украине восстановиться после такой тяжелой пандемии", - подчеркнул медицинский эпидемиолог.

Он указал, что на сайте Министерства здравоохранения Украины дается исчерпывающая информация об эффективности вакцин, где можно вакцинироваться, а также список часто задаваемых вопросов с ответами. По его словам, исчерпывающую информацию о вакцинации можно найти на сайтах Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ.

Кроме того, Шарапов обратил внимание на необходимость вакцинироваться для тех, кто переболел Cоvid-19 ранее.

"Всемирная организация здравоохранения и CDC рекомендуют, что нужно вакцинироваться вакцинами от Covid-19 даже тем, кто переболел, например, три или четыре месяца назад. Недавние исследования показывают, что эффективность и сила иммунитета после вакцинации намного сильнее и лучше, чем после перенесенного заболевания", - пояснил он.

Шарапов добавил, что вакцинация необходима, поскольку есть случаи повторного заражения.

"Очень часто второе, третье заражение, бывает, еще хуже, еще тяжелее протекает. Зачем проходить через такие трудности? Решение очень простое - нужно просто вакцинироваться", - пояснил он.

Шарапов сообщил, что проблема с ложной информацией о вакцинации, которая циркулирует в интернете, и которая забрасывается недобросовестными людьми (троллями или организованными группами), является очень большой во многих странах.

"Нужна сильная стратегия борьбы с выявлением таких вбросов. Но самое главное - это распространение правдивой качественной подтвержденной научно обоснованной информации специалистами, и это происходит в Украине", - считает он.