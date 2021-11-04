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13:50 04.11.2021

Рада назначила Верещук вице-премьером – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

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Рада назначила Верещук вице-премьером – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Верховная Рада поддержала кандидатуру народного депутата фракции "Слуга народа" Ирины Верещук на пост вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

За соответствующее решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 260 народных депутатов.

Ирина Верещук – в прошлом городской голова Равы-Русской (2010 – 2015 годы). Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва (с 29 августа 2019) от партии "Слуга народа" (№ 29 в списке). Представитель правительства в Верховной Раде Украины с 4 сентября 2019 года по 15 ноября 2019 года. Член Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны. 2 ноября 2021 года была выдвинута фракцией "Слуга народа" на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Теги: #министр #верещук
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