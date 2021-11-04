Украина и СЕ призвали РФ отменить запрет деятельности Меджлиса и прекратить призыв крымчан в ряды российской армии

Украина и Совет Европы разделяют мнение, что Россия должна отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и прекратить призыв крымчан в ряды российской армии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для всех очевидно, что временная оккупация Крыма подрывает нормы международного права и принципы Совета Европы, который стоит на защите демократии, прав человека и верховенства права. Мы разделяем с генеральным секретарем мнение, что Россия должна отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить призыв крымчан в ряды российской армии", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге по результатам переговоров с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Киеве в четверг.

Он обратил внимание на то, что в этом году Совет Европы принял несколько знаковых для Украины документов, в частности решение комитета министров по ситуации с правами человека в Крыму и резолюцию Парламентской ассамблеи по нарушениям прав человека, совершенным на оккупированном полуострове против крымских татар.

"Оба документа содержат конкретные позиции в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, защищают права человека во временно оккупированном Крыму. Кремль должен прекратить оккупацию и возобновить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул Кулеба.

Министр также отметил, что Украина с нетерпением ждет первого доклада генерального секретаря по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и готова к сотрудничеству с ней в этом направлении.

"Сотрудничество Украины и Совета Европы активно развивается по трем направлениям. Это защита прав человека, обеспечение верховенства права и укрепление демократических институций. Все это важно для движения Украины в ЕС, НАТО, для воплощения важных внутренних превращений, включительно с реформой местного самоуправления и судебной реформой", - рассказал он.

Кулеба добавил, что в ходе переговоров с Пейчинович-Бурич они уделили судебной реформе отдельное внимание осуществлению судебной реформы.

"И мы будем тесно взаимодействовать с Советом Европы в этой сфере", - заверил он.

Кроме того, глава МИД Украины и генсек Совета Европы провели обзор выполнения плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы и договорились о начале совместной работы над подготовкой плана действий на 2023-2026 гг.

"Я уверен, что после нескольких лет турбулентности в отношениях с Советом Европы, вызванной необоснованным и безосновательным возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, мы смогли перевернуть эту страницу и, в частности, благодаря принципиальной и конструктивной позиции генерального секретаря, и можем на полной скорости наверстывать потерянное и развивать отношения с Советом Европы на пользу и Украины, и Европы в целом", - заявил Кулеба.

В свою очередь генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич подчеркнула, что Совет Европы полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, и что нерешенные конфликты остаются очень важными для Совета Европы.

По ее словам, 9 ноября будет отмечаться 26-я годовщина членства Украины в Совете Европы.

"Как было отмечено на конференции в Вильнюсе в июле этого года, мы видим, что происходит прогресс в нынешних реформах в Украине и остаются сферы для дальнейших реформ, включая с выполнением решений Европейского суду, защита меньшинств, защита прав на образование, судебная реформа, предотвращение и борьба с коррупцией", - добавила генсек.