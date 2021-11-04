Киевские школьники продолжат обучение дистанционно - Кличко

Учащиеся столичных школ пока будут заниматься на дистанционном обучении, так как много детей болеет COVID-19, есть и летальные случаи, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Учащиеся вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет скоро. Важно сегодня – удержать ситуацию. Потому что речь идет о здоровье и жизни людей", – заявил Кличко на заседании Киевского городского совета в четверг, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.