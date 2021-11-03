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19:37 03.11.2021

Комитет Рады по здоровью нации предлагает распространить закон о соцзащите семей погибших от COVID-19 медиков на частные клиники

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Комитет Рады по здоровью нации предлагает распространить закон о соцзащите семей погибших от COVID-19 медиков на частные клиники

Парламентский комитет по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхованию предложил распространить закон о социальной защите семей погибших от COVID-19 медиков, а также на частные клиники.

Соответствующий законопроект №6192 комитет поддержал на заседании в среду.

"Этот законопроект призван установить равные права на социальную защиту семей погибших медиков в результате COVID-19, независимо от места их работы", - сказал председатель временной рабочей группы по реформированию системы здравоохранения Михаил Радуцкий.

Радуцкий напомнил, что в мае 2020 был принят закон, которым вводились страховые выплаты медработникам в случае установления инвалидности или их смерти от COVID-19 во время выполнения ими профессиональных обязанностей. Однако этот закон не касался работников частных медучреждений и наемных медработников, а также медиков, работающих как самонаемные лица.

Теги: #медики #погибшие #коронавирус #соцзащита
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