Комитет Рады по здоровью нации предлагает распространить закон о соцзащите семей погибших от COVID-19 медиков на частные клиники

Парламентский комитет по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхованию предложил распространить закон о социальной защите семей погибших от COVID-19 медиков, а также на частные клиники.

Соответствующий законопроект №6192 комитет поддержал на заседании в среду.

"Этот законопроект призван установить равные права на социальную защиту семей погибших медиков в результате COVID-19, независимо от места их работы", - сказал председатель временной рабочей группы по реформированию системы здравоохранения Михаил Радуцкий.

Радуцкий напомнил, что в мае 2020 был принят закон, которым вводились страховые выплаты медработникам в случае установления инвалидности или их смерти от COVID-19 во время выполнения ими профессиональных обязанностей. Однако этот закон не касался работников частных медучреждений и наемных медработников, а также медиков, работающих как самонаемные лица.