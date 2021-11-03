Первичные регистрации новых коммерческих авто в Украине за 10 мес. выросли на 39%

Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецавто) в Украине в январе-октябре выросли на 39% по сравнению с тем же периодом 2020 года – до 12,5 тыс. ед, сообщает "Укравтопром".

Согласно сообщению на его сайте в среду, при этом октябрь стал лучшим по количеству регистраций в указанный месяц за последние восемь лет – 1,4 тыс. ед., что на 11% больше, чем в октябре-2020.

Лидером рынка стал Citroen с ростом регистрации в четыре раза к октябрю-2020 – до 410 ед.(в прошлом году – третья строчка рейтинга). Второе место в рейтинге у прошлогоднего лидера Renault - 155 автомобилей с падением регистраций на 56%, третий результат показала марка FIAT — 139 регистраций (на 3% больше).

На четвертой позиции Volkswagen с 95 новыми авто – на 50% больше, что позволило подняться с седьмой позиции рейтинга в октябре-2020, а замыкает пятерку белорусский МАЗ - 63 авто и падение на 21% со снижением на одну строку.

В сегменте новых грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 т, по данным на сайте информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, продажи в январе-октябре выросли на 41% - до 3862 ед., в том числе в октябре прирост продаж составил 8%.

"Спрос значительно превышал предложение от дилеров, но из-за чип-кризиса так и не был удовлетворен. Фактически результат октября обеспечили поставки по предыдущим заказам, а спонтанных покупок на рынке было очень мало", - констатируют эксперты.

При этом, отмечают они, наличие автомобилей существенно изменило картину в лидирующей группе марок: лидерство по-прежнему у МАЗа, но его рыночная доля сильно сократилась, и в октябре МАЗ контролировал 17%, а в тяжелом сегменте полной массой свыше 16 т от конкурентов его отделяли считанные единицы.

Второе место в октябре впервые завоевал Volvo с долей 13% и приростом продаж на 51%, близкие показатели и у MAN (12%).

AUTO-Consulting констатирует, что в октябре дефицит техники настиг и китайские бренды, плюс добавился рост цен на саму технику и удорожание логистики. Однако, отмечается в сообщении, 2021 год станет рекордным по продажам для многих китайских производителей в Украине.

Ассоциация "Укравтопром" в среду также обнародовала статистику первичных регистраций новых автобусов в Украине (включая микроавтобусы), где в октябре появился новый лидер – турецкие автобусы Karsan, которые год назад в Украине еще не регистрировались, а в октябре-2021 зарегистрирован 91 автобус (в сентябре – 25 ед.). Как сообщалось, их активно закупает Харьков.

В октябре прошлого года на этом рынке лидировал МАЗ, который в октябре-2021 вообще не вошел в десятку наиболее продаваемых автобусов.

На вторую строчку рейтинга в октябре-2021 вышли автобусы Volkswagen с регистрацией 47 ед. (в октябре-2020 не регистрировались), а на третье место с шестого годом ранее вышел Peugeot с 30 автобусами против восьми годом ранее.

Занимавший второе место год назад украинский Ataman занял четвертое место с падением регистраций почти вдвое – до 23 ед., за ним следует отечественный "Эталон" – 19 ед. против 15 в октбяре-2020, на шестом месте ЗАЗ – 17 автобусов против семи.

Как сообщалось, по итогам 2020 года первичные регистрации коммерческих автомобилей сократились на 6% по сравнению с 2019 годом – до 11,6 тыс. ед., статистика по автобусам не приводилась.