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18:41 03.11.2021

СКР рассматривает несколько версий крушения Ан-12 в Иркутской области, найден бортовой самописец

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Следователи работают на месте крушения Ан-12 в Иркутской области, рассматриваются различные версии авиакатастрофы, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

"Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна, а также найденного бортового самописца.

Следователями назначаются все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей катастрофы.

Ранее по факту крушения Ан-12 в районе села Пивовариха Иркутского района было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

В свою очередь источник в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил "Интерфаксу", что самолет Ан-12, разбившийся под Иркутском, скорее всего, потерпел катастрофу из-за трагического стечения обстоятельств.

"Предположительно, самолет пытался уйти на второй круг в сложных метеоусловиях. Во время маневра часть элементов механизации крыла могла обледенеть. В то же время из-за возможного перегруза либо неправильной центровки самолету могло не хватить тяги двигателей для набора высоты", - сказал источник.

По его словам, предварительный отчет о катастрофе должен быть опубликован спустя месяц после произошедшего.

Теги: #ан12 #скр #крушение
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