Медведчук по первому подозрению знакомится с материалами дела, в рамках второго продолжает находиться под домашним арестом – СБУ

Народный депутат Виктор Медведчук продолжает находиться под домашним арестом в рамках подозрения в госизмене и содействии деятельности террористической организации, с материалами дела о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, по которому суд взял его под личные обязательства, он и его адвокаты продолжают ознакомляться, поясняют в Службе безопасности Украины.

"После избрания судом меры пресечения в отношении Медведчука 13 мая 2021 года следователи СБУ выполнили все необходимые следственные действия в течение трех месяцев. Это позволило Офису генерального прокурора сообщить о завершении досудебного расследования уже 20 августа. Тогда же материалы уголовного расследования были без всяких задержек переданы для ознакомления подозреваемому и его защитникам", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

При этом в ведомстве отметили, что со стороны подозреваемого продолжается ознакомления с материалами уголовного производства. "Именно этот процесс откладывает вручение Медведчуку обвинительного акта и направление его в суд", - подчеркнули в СБУ.

"Относительно "снятия Медведчука по этой статье с домашнего ареста" подчеркиваем: согласно статье 181 Уголовно-процессуального кодекса совокупный срок содержания под домашним арестом во время осуществления досудебного расследования не может превышать 6 месяцев", - разъяснили в пресс-службе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Медведчук остается под домашним арестом в рамках расследования другого уголовного дела, фигурантом которого он является.

Как сообщалось, 2 октября суд взял Медведчука под личные обязательства по первому эпизоду подозрения - о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, возложив на подозреваемого личные обязательства.

"Суд удовлетворил ходатайство частично, возложив на подозреваемого все обязательства, кроме ношения электронного браслета. Мера пресечения избрана до 31 декабря 2021 года включительно", - сказали агентству "Интерфакс-Украина в Офисе генпрокурора.

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.

Кроме этого, 8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

В рамках нового предъявленного подозрения прокуратура просила суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Это решение обжаловано в апелляционной инстанции.

Таким образом, в отношении Медведчука в настоящее время действует мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по второго эпизоду подозрений.