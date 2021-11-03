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16:10 03.11.2021

МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета, потерпевшего крушение в РФ

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МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета, потерпевшего крушение в РФ

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту самолета, потерпевшего крушение в России, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту самолета, потерпевшего крушение в России", - написал Николенко в Twitter в среду.

Как сообщалось, останки пяти человек найдены на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском, без экспертизы их опознать невозможно.

Всего на борту находились семь человек. По предварительным данным, все погибли. 

 

 

Теги: #самолет #крушение
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