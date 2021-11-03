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14:03 03.11.2021

Резников не намерен принимать участия в дальнейшей работе ТКГ

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Резников не намерен принимать участия в дальнейшей работе ТКГ

Первый заместитель главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и пока еще действующий вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что, вероятно, не будет продолжать работу в ТКГ.

"В Трехсторонней контактной группе я думаю, что, вероятно, уже не буду принимать участия в качестве члена делегации. Есть глава делегации – Леонид Кравчук и заместитель главы делегации Александр Мережко. Они будут продолжать. Однако принципиальное решение по формированию обновленного состава делегации принимает президент", – заявил Резников, отвечая на вопрос народного депутата на пленарном заседании в среду.

Ранее о том, что Резников может покинуть ТКГ, рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он также сообщил, что замещать Резникова пока будет заместитель главы делегации Александр Мережко.

Резников занимает пост первого заместителя главы Украинской делегации в ТКГ с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу Украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.

Как сообщалось, 1 ноября Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьер – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

3 ноября Верховная Рада поддержала его отставку. За соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Резников является возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины, а на пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривается кандидатура нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

Теги: #ткг #резников
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