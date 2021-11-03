В Украине второй день подряд фиксируются одни из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире

Количество активных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине за минувшие сутки (442 965) вновь установил рекорд за все время с начала пандемии, превысив показатель предшествовавших суток (432 229), сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В предшествовавшие пики заболеваемости Covid-19 количество активных случаев инфицирования достигало 20 апреля 425 339 и 7 декабря 2021 года - 384 510.

Количество случаев смерти инфицированных Covid-19 за минувшие сутки (720) превысило показатель минувших суток и уступает лишь показателю 26 октября, когда оно достигло 734. В прежние пики заболеваемости суточная смертность не превышала 481 случаев 7 апреля и 285 случаев 11 декабря 2020 года соответственно.

Количество новых случаев инфицирования за сутки (23 393) также превысило показатель за минувшие сутки, но остается существенно ниже показателей минувшей недели, когда количество заболевших за сутки достигло 26 870.

По данным сайта Worldometer.info, по состоянию на 2 ноября количество умерших от Covid-19 в Украине за сутки составляло 10,2% от мирового (700 из 6 867), и наша страна была третьей по абсолютному числу умерших после РФ и США. В то же время Украина была лишь пятой (после США, РФ, Великобритании и Турции) по количеству как новых за фиксированных случаев заражения (19 455 или 5,06% от мирового), так и активных случаев болезни (432 229 или 2,36% от мирового).

У остальных соседей Украины соответствующие показатели были существенно ниже. В Польше было зафиксировано 9 умерших и 4 514 заболевших за сутки, в Румынии – 586 умерших и 11 073 заболевших, в Венгии – 39 умерших и 1 867 заболевших, в Беларуси – 16 умерших и 1 979 заболевших, в Словакии - 31 умерших и 2 287 заболевших, в Молдове – 42 умерших и 1 074 заболевших.

По состоянию на 3 ноября статистическая информация поступила ещё не из всех вышеуказанных стран. Все вышеупомянутые показатели в Украине за сутки увеличились, но статистически не существенно.

В региональном разрезе максимальная смертность инфицированных Covid-19 в Украине зафиксирована в Киеве (69 случаев), Одесской, Черкасской (по 46), Днепропетровской (45), Киевской, Сумской (по 44) и Львовской (41) областях, минимальная – в Херсонской (1), Закарпатской (5) и Кировоградской (6). Максимальная заболеваемость – в Киеве (2 024 случая за сутки), Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858) и Запорожской (1 558), минимальная – в Кировоградской и Черниговской (119 и 264 случаев соответственно).

По количеству активных случаев лидирует Одесская область (42 702), меньше всего – в Кировоградской (2 841). Луганская область стала единственной, где количество выздоровевших за сутки превысило количество заболевших.