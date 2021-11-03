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07:17 03.11.2021

Лозунги не решат проблемы климата - ответ постпреда КНР на критику со стороны Байдена

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Лозунги не решат проблемы климата - ответ постпреда КНР на критику со стороны Байдена

Решение проблемы глобального изменения климата требует реальных действий, а не просто лозунгов и проведения массовых мероприятий, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ответ на критику президента США Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина за его отсутствие на климатическом саммите в Глазго.

"Реагирование на изменение климата требует несгибаемой решимости и последовательных действий, а не пустых лозунгов, не претерпевающей изменений политики, роскошных кортежей и многолюдного окружения, и даже безответственного риска заражения (коронавирусом - ИФ)" - написал дипломат в твиттере.

Он отметил, что Китай уже объявил о своем плане действий и политических целях, напомнив, что в отличие от Соединенных Штатов никогда не выходил из Парижского соглашения по климату.

"Правительство США должно добросовестно выполнять свои обязательства и принимать конкретные меры по сокращению выбросов, а не пытаться отвлечь внимание и обвинять других", - заявил Чжан Цзюнь.

Байден во вторник заявил, что Россия и Китай совершили ошибку, так как не внесли достаточный вклад в конференцию по изменению климата COP26.

"Честно говоря, я думаю, что для Китая было большой ошибкой не появиться на COP26. То же относится и к России", - сказал Байден на пресс-конференции в рамках саммита.

По его словам, единственное и основное, что привлекает внимание мира - это проблема климата. "Везде... от Исландии до Австралии, и это огромная проблема", - сказал Байден.

"А они (Китай - ИФ) устранились. То же касается и Путина, России. Тундра горит, действительно горит. У них серьезная климатическая проблема, а они молчат, когда речь заходит о том, чтобы что-то с этим делать", - отметил он.

Си Цзиньпин отказался от личного участия в саммите и ограничился приветственным словом к участникам, президент РФ Владимир Путин записал видеообращение к участникам одной из его сессий.

Теги: #реакция #критика #китай #байден
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