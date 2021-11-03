События

06:13 03.11.2021

Первый самолет с гуманитарным грузом приземлился в кабульском аэропорту

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Первый самолет с гуманитарным грузом приземлился в кабульском аэропорту

Управление по делам беженцев ООН (УВКБ) сообщает о первой партии помощи, доставленной авиатранспортом из Дубая напрямую в кабульский аэропорт.

"Первый самолет привез вынужденным переселенцам 33 тонны комплектов, предназначенных для утепления в предстоящие зимние месяцы", - говорится в сообщении на сайте организации.

Ожидается, что 4 и 7 ноября в Кабул по этому маршруту будут доставлены еще две аналогичные партии гуманитарной помощи.

По данным организации, в результате конфликта около 3,5 млн жителей Афганистана были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них нуждаются в чрезвычайной помощи.

УВКБ также пополняет запасы необходимых предметов на складах в узбекском городе Термезе. Оттуда помощь по мере необходимости будут доставлять в Афганистан наземными маршрутами. Ранее ООН запросила на нужды афганцев в этом году 606 млн долларов, рассчитывая помочь 11 млн человек. Однако на данный момент этот план профинансирован лишь на 50 процентов.

Теги: #афганистан #гумпомощь #оон
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