Ковидный сертификат в "Дие" доступен для украинцев с паспортом старого образца

Международный COVID-сертификат в приложении "Дия" можно получить с паспортом-книжечкой, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Не обязательно иметь биометрический паспорт и ID-карту. Авторизация будет через BankID. Однако паспорт-книжечка в вашем приложении отображаться не будет", - написал Федоров на своей странице в Фейсбуке.

Он также отметил, что сертификат уже сгенерировало более 5 миллионов украинцев.

"Проект реализован Министерством цифровой трансформации Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины, Национальной службой здоровья Украины и при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине, проектом EU4DigitalUA и Программа EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и финансируемой Швейцарией", - отмечено в посте.

Ранее Федоров сообщил, что лаборатории "Дила", "Ескулаб", "Смартлаб" и "Днипролаб" (все – Киев) начинают бета-тестирование COVID-сертификатов в "Дие" из ПЦР-тестов.