События

21:47 02.11.2021

Ряд мер по сдерживанию коронавируса вновь вводят в Нидерландах

1 мин читать
Ряд мер по сдерживанию коронавируса вновь вводят в Нидерландах

В Нидерландах расширяют меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса COVID-19.

И.о. премьер-министра страны Марк Рютте на пресс-конференции заявил о необходимости вновь прибегнуть к обязательному использованию медицинских масок, кроме того, с 6 ноября будет расширено использование так называемых "ковидных пропусков" - их будет необходимо предъявлять при посещении ряда общественных мест, в частности музеев, спортзалов и террас кафе.

На прошлой неделе в Нидерландах зафиксировали максимальное количество случаев заражений COVID-19 с июля. Накануне оно составило 7,7 тыс., на 45% выше, чем неделю назад. При этом многие пациенты, попавшие в больницы с диагнозом COVID-19, не были вакцинированы, заявили в органах здравоохранения Нидерландов.

Согласно данным нидерландского правительства, к настоящему моменту полный курс вакцинации в Нидерландах прошло 84% взрослого населения страны.

За все время пандемии COVID-19 В Нидерландах выявили 2,1 млн случаев заболевания. Около 18 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #коронавирус #нидерланды #сдерживание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:06 02.11.2021
В Украине ежедневное количество прививок против COVID-19 должно вырасти до 350 тысяч – замглавы ОП Тимошенко

В Украине ежедневное количество прививок против COVID-19 должно вырасти до 350 тысяч – замглавы ОП Тимошенко

19:11 02.11.2021
Меркель объявила о возможных серьезных ограничениях для не привитых граждан ФРГ - СМИ

Меркель объявила о возможных серьезных ограничениях для не привитых граждан ФРГ - СМИ

18:13 02.11.2021
Рада приняла в целом законопроект, позволяющий экстренное медприменение лекарств для терапии COVID-19

Рада приняла в целом законопроект, позволяющий экстренное медприменение лекарств для терапии COVID-19

18:00 02.11.2021
Допуск в помещения ВР с середины ноября - только по предъявлению COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус

Допуск в помещения ВР с середины ноября - только по предъявлению COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус

16:34 02.11.2021
Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизировалась на высоком уровне, но риск возобновления роста остается – KSE

Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизировалась на высоком уровне, но риск возобновления роста остается – KSE

16:13 02.11.2021
"Евросолидарность" и "Голос" собрали голоса для внеочередного заседания, чтобы принять закон о кислородных станциях в больницах – Герасимов

"Евросолидарность" и "Голос" собрали голоса для внеочередного заседания, чтобы принять закон о кислородных станциях в больницах – Герасимов

14:26 02.11.2021
Для получения COVID-сертификата в приложении "Дия" украинцам больше не нужна электронная подпись

Для получения COVID-сертификата в приложении "Дия" украинцам больше не нужна электронная подпись

13:28 02.11.2021
На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

12:56 02.11.2021
Болельщики будут допускаться на матч "Динамо Киев" – "Барселона" на НСК "Олимпийский" только при наличии Covid-документов – Поворозник

Болельщики будут допускаться на матч "Динамо Киев" – "Барселона" на НСК "Олимпийский" только при наличии Covid-документов – Поворозник

12:50 02.11.2021
Среднее потребление кислорода пациентом с COVID-19 за октябрь выросло на 30%

Среднее потребление кислорода пациентом с COVID-19 за октябрь выросло на 30%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко призывает Раду срочно принять закон о кислородных станциях

По состоянию на начало ноября вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тыс. российских военных - Минобороны Украины

Рада 3 ноября рассмотрит увольнение пяти министров – представитель правительства в Раде

Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий со стороны РФ - командующий Объединенными силами

Министр обороны Таран подал заявление об отставке – представитель правительства в Раде

ПОСЛЕДНЕЕ

В Facebook откажутся от системы распознавания лиц

США располагают 12 типами ядерных боеголовок на вооружении стратегических и тактических сил - NNSA

Порошенко призывает Раду срочно принять закон о кислородных станциях

Правоохранители закрыли производство против ветерана АТО, который в мае смертельно ранил одного из нападавших на его дом парней

По состоянию на начало ноября вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тыс. российских военных - Минобороны Украины

В Иране после кибератаки восстановили систему распределения топлива

Рада приняла в целом законопроект, позволяющий экстренное медприменение лекарств для терапии COVID-19

Рада приняла закон о внедрении расчетов за газ в энергетических единицах

Акции протеста у Руставской тюрьмы будут постоянными, заявляют сторонники Саакашвили

Рада 3 ноября рассмотрит увольнение пяти министров – представитель правительства в Раде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА