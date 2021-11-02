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20:59 02.11.2021

США располагают 12 типами ядерных боеголовок на вооружении стратегических и тактических сил - NNSA

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США располагают 12 типами ядерных боеголовок на вооружении стратегических и тактических сил - NNSA

Соединенные Штаты в настоящее время располагают 12 различными по мощности и системам доставки ядерными боеприпасами в составе стратегических и тактических сил, следует из последних данных Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

Средний возраст боеголовок составляет 27,4 года, отмечает управление, отвечающее за ядерный арсенал США.

В частности, межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III шахтного базирования оснащены боеголовками W78 (мощностью 335 килотонн) и W87 (мощностью до 475 килотонн). На баллистических ракетах Trident II D5, стоящих на вооружении 14-ти стратегических атомных подводных лодках класса Ohio, установлены блоки W76-1 (мощностью 100 килотонн), W76-2 (мощностью от 5 до 8 килотонн) и W88 (мощностью 475 килотонн).

Стратегические бомбардировщики B-52H и B-2 имеют в своем арсенале авиабомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками B61-7, B61-11 и W80-1, мощность которых составляет от 0,3 до 400 килотонн, а также авиабомбу B83-1 - самую мощную в США в 1,2 мегатонны.

На складах ВВС США в Европе - Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции - также размещено не менее 100 тактических ядерных авиабомб B61-3 и B61-4 с мощностью от 0,3 до 340 килотонн, предназначенных для применения американскими истребителями F-15, F-16, а также авиацией союзников США по НАТО на европейском театре военных действий.

Как сообщал в начале октября государственный департамент США, по состоянию на сентябрь 2020 года американские вооруженные силы располагали 3750 ядерными боеголовками.

Запасы ядерного оружия США с 1967 года сократились примерно на 88% с максимума в 31255 боеголовок и примерно на 83% (с уровня 22217 боеголовок) в 1989 году, когда пала Берлинская стена, отмечает госдеп.

С 1994 по 2020 год США ликвидировали 11683 ядерных боеголовок, в том числе с 2017 года было уничтожено 711 боеголовок. При этом еще около 2 тыс. боеголовок списаны и ожидают ликвидации.

Количество нестратегических (тактических) ядерных боеголовок с 30 сентября 1991 года сократилось более чем на 90%

Во времена "холодной войны" США располагали большим количеством и разнообразием тактического ядерного оружия. С 1991 года США сняли с вооружения и ликвидировали практически все это оружие, утверждает госдеп. При этом подчеркивается, что нестратегическое ядерное оружие не подпадает под Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Теги: #сша #боеголовки #атом
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