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19:06 02.11.2021

Акции протеста у Руставской тюрьмы будут постоянными, заявляют сторонники Саакашвили

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Акции протеста у Руставской тюрьмы будут постоянными, заявляют сторонники Саакашвили

Сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вновь собрались вечером во вторник у стен Руставской тюрьмы с требованием его освобождения из заключения.

"Сегодня сюда пришли 500 наших сторонников, завтра придут 1000, а послезавтра 1500. Наш протест на этом месте будет продолжаться круглосуточно", - заявил один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение Леван Хабеишвили.

Сообщается также, что выступавшие на акции оппозиционеры потребовали немедленного перевода Саакашвили в городскую клинику.

Акция завершилась мирно.

Саакашвили, который является в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в республику 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #оппозиция #протест #саакашвили
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